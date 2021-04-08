49 нардепов просят признать неконституционной отмену назначения в КС Тупицкого и Касминина

49 депутатов Верховной Рады просят Конституционный суд признать не соответствующими Основному закону указы президента Владимира Зеленского №607 от 29 декабря 2020 года и №79 от 26 февраля 2021 года, касавшихся отстранения председателя самого КС Александра Тупицкого от должности судьи КС соответственно на два месяца, а затем еще на месяц.

Более того, они просят признать неконституционным и указ Зеленского №124 от 27 марта об отмене назначения судьями КС Тупицкого и его коллеги Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление опубликовано на сайте КС 8 апреля.

Нардепы просят признать все три указа не соответствующими статье 1, части 2 статьи 6, частям 1 и 2 статьи 8, части 2 статьи 19, частям 1 и 3 статьи 106, части 2 статьи 147, частям 1 и 2 статьи 149 и статье 149-1 Конституции.

Уполномоченным представителем группы депутатов определен нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко, которого просят привлечь к участию в конституционном производстве.

В целом в группу инициаторов представления входят почти все представители фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

"В связи с тем, что на сегодня существует угроза дестабилизации работы КСУ, просим согласно статье 75 закона о КСУ признать конституционное производство по указанному конституционному представлению неотложным", — говорится также в документе.

При этом в связи с общественной значимостью вопроса депутаты просят суд рассматривать дело в порядке устного производства.

Напомним, 29 марта сами Тупицкий и Касминин подали иск, в котором оспаривается указ Зеленского №124, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Ранее глава КС обжаловал там оба указа о своем отстранении от должности судьи.

При этом на 12 апреля Тупицкий распорядился собрать специальное пленарное заседание КС в связи с изданием Зеленским упомянутого указа об отмене указа его предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КС.

Отметим при этом, что представитель президента в КС Федор Вениславский ранее заявил, что указ №124 является законным и изданным в рамках полномочий президента. По его мнению, с 27 марта Тупицкий потерял полномочия судьи КС и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КС для этого не требуется.

Напомним также, что сам КС 30 декабря 2020 года уже признавал указ Зеленского об отстранении Тупицкого на два месяца юридически ничтожным и не подлежащим исполнению, а также подробно обосновывал тогда свою юридическую позицию на тот момент, однако сделано это было не в рамках процедуры конституционного производства.

В КС тогда заверяли, что Тупицкий продолжит исполнять обязанности судьи. Однако после его недопуска в КС 19 января в секретариате суда заявили, что он отстранен от должности судьи, но все же должен продолжать выполнять административные функции как председатель суда. Такая позиция впоследствии повторялась со стороны КС, несмотря на первоначальное заявление о ничтожности указа Зеленского.

Однако, несмотря даже на это, фактический допуск Тупицкого в КС как его председателя был заблокирован сотрудниками Управления госохраны, ссылавшимся на мнение Госбюро расследований, что Тупицкий якобы утратил право заходить в здание суда, хотя в указе о его отстранении ничего об этом не говорилось.