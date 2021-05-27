Суд закрыл дело о конфликте интересов Тупицкого при принятии решения КСУ по е-декларациям

Голосеевский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, указ о назначении которого судьей КС распорядился отменить президент Владимир Зеленский.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд огласил на заседании 27 мая.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции вменяло Тупицкому часть 4 статьи 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и часть 2 статьи 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса об административных правонарушениях.

В НАПК посчитали, что при принятии решения КС от 27 октября 2020 года, которым тот отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, Тупицкий имел конфликт интересов, поскольку в отношении него продолжалась проверка декларации.

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В свою очередь, сам Тупицкий утверждал, что выполнил требования закона относительно конфликта интересов, подал перед рассмотрением дела заявление о самоотводе, которое, однако, судьи отклонили.

13 апреля Голосеевский райсуд Киева закрыл аналогичные производства в отношении судей КС Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.

Напомним, что в конце октября 2020 года, после упомянутого решения КС, Государственное бюро расследований начало расследование возможной госизмены Тупицким в связи с обнародованием информации о якобы покупке им земельного участка, соседнего с его имением в крымском Кореизе, совершенной под российской юрисдикцией и не отраженной в декларации об имуществе.

Сам судья объяснил, что Крым российским не признает, а совершенными действиями "защищал свою собственность", хотя пользоваться ею все равно не может.

Тем временем ныне ГБР передало в суд другое дело против Тупицкого — о подкупе им свидетеля в 2018 году за отказ от дачи им показаний или дачу ложных показаний.