Глава Конституционного суда скрыл в декларации, что купил в Крыму землю по законам РФ

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году купил земельный участок в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, оформив договор купли-продажи по законодательству России, фактически контролирующей полуостров.

По данным журналистов программы "Схемы" (проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший"), Тупицкий еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году владел поместьем и землей под ним в Кореизе, но в 2018 году купил еще один участок площадью 126 квадратных метров возле этого имения у гражданина РФ Владимира Рысятова.

При этом в декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

В свою очередь, "Схемы" сообщают, что связались с продавцом, который оказался соседом Тупицкого в Кореизе. По словам Рысятова, земельные участки соседей "были неправильно размежеваны", и они договорились оформить по российскому законодательству сделку купли-продажи, хотя фактической продажи якобы не было.

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На просьбу журналистов прокомментировать эту информацию в пресс-службе КС ответили, что все сведения об имуществе, находящемся во владении и пользовании Тупицкого, "содержатся в его ежегодной декларации".

Отметим, что КС под председательством Тупицкого 27 октября признал неконституционной (и соответственно автоматически теряющей силу) статью 366-1 Уголовного кодекса об ответственности за предоставление чиновниками заведомо недостоверных сведений в электронных декларациях об имуществе и доходах, равно как и ряд положений закона "О предотвращении коррупции".

После принятия решения, 28 октября, судьи КС выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

Национальное агентство по предотвращению коррупции во исполнение решения КС закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников.

При этом в НАПК считают, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству. В самом суде это по сути признали, заявив, что хотели тем самым "защитить судей от давления", но при этом не могли выделить в своем решении лишь категорию судей, а потому отменили соответствующие нормы для всех категорий чиновников.