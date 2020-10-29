Политика 40 минут назад

Глава Конституционного суда скрыл в декларации, что купил в Крыму землю по законам РФ

Журналисты выяснили, что Александр Тупицкий в 2018 году оформил сделку со своим соседом в Кореизе под Ялтой

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году купил земельный участок в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, оформив договор купли-продажи по законодательству России, фактически контролирующей полуостров.

По данным журналистов программы "Схемы" (проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший"), Тупицкий еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году владел поместьем и землей под ним в Кореизе, но в 2018 году купил еще один участок площадью 126 квадратных метров возле этого имения у гражданина РФ Владимира Рысятова.

Кратко и по делу в Telegram

При этом в декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

В свою очередь, "Схемы" сообщают, что связались с продавцом, который оказался соседом Тупицкого в Кореизе. По словам Рысятова, земельные участки соседей "были неправильно размежеваны", и они договорились оформить по российскому законодательству сделку купли-продажи, хотя фактической продажи якобы не было.

Читайте также:
Зеленский срочно созвал закрытое заседание СНБО

На просьбу журналистов прокомментировать эту информацию в пресс-службе КС ответили, что все сведения об имуществе, находящемся во владении и пользовании Тупицкого, "содержатся в его ежегодной декларации".

Отметим, что КС под председательством Тупицкого 27 октября признал неконституционной (и соответственно автоматически теряющей силу) статью 366-1 Уголовного кодекса об ответственности за предоставление чиновниками заведомо недостоверных сведений в электронных декларациях об имуществе и доходах, равно как и ряд положений закона "О предотвращении коррупции".

После принятия решения, 28 октября, судьи КС выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

Национальное агентство по предотвращению коррупции во исполнение решения КС закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников.

При этом в НАПК считают, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству. В самом суде это по сути признали, заявив, что хотели тем самым "защитить судей от давления", но при этом не могли выделить в своем решении лишь категорию судей, а потому отменили соответствующие нормы для всех категорий чиновников.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Конституционный суд заблокировал результаты местных выборов — НАПК
Конституционный суд заблокировал результаты местных выборов — НАПК
ЦИК наконец утвердил замену Вакарчуку в Раде
ЦИК наконец утвердил замену Вакарчуку в Раде
Судья объяснил, почему Конституционный суд отменил е-декларации
Судья объяснил, почему Конституционный суд отменил е-декларации
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Слуга народа" продолжает лидировать в местных советах по данным параллельного подсчета

  3. Беларусь запретила въезд украинцам, литовцам и полякам — посол

  4. Украинская власть нашла способ срежиссировать экономический крах

  5. В ГБР подали заявление о преступной халатности главы Минздрава Степанова

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...