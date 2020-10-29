Судья объяснил, почему Конституционный суд отменил е-декларации

Конституционный суд Украины (КСУ) отменил проверку электронного декларирования, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. Об этом сообщил судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко, передает "РБК-Украина".

По словам Слиденко, КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

При этом, как отметил судья, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.

"Да, так будет какое-то время, пока законодатель не урегулирует ситуацию. Да, сейчас по факту эти нормы (о проверке деклараций — Delo.ua) ни к кому не применяются, потому что так законодатель сформулировал норму, что ее нельзя разделить", — сказал Слиденко.

Он подчеркнул, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц.

Слиденко добавил, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", а также уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, которую посчитал чрезмерным наказанием за такие правонарушения.

КСУ счел, что декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленная неподача сведений субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, суд пришел к выводу, что к ответственности за умышленную неподачу декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования и сознательно не подают декларации.

После принятия решения, 28 октября судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

В НАПК же считают, что у судей Конституционного суда имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.