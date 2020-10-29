Политика 1 час назад

Судья объяснил, почему Конституционный суд отменил е-декларации

КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников

Фото: Facebook/Конституционный суд Украины Фото: Facebook/Конституционный суд Украины
Фото: Facebook/Конституционный суд Украины

Конституционный суд Украины (КСУ) отменил проверку электронного декларирования, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. Об этом сообщил судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко, передает "РБК-Украина".

По словам Слиденко, КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

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При этом, как отметил судья, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.

"Да, так будет какое-то время, пока законодатель не урегулирует ситуацию. Да, сейчас по факту эти нормы (о проверке деклараций — Delo.ua) ни к кому не применяются, потому что так законодатель сформулировал норму, что ее нельзя разделить", — сказал Слиденко.

Он подчеркнул, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц.

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Слиденко добавил, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", а также уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, которую посчитал чрезмерным наказанием за такие правонарушения.

КСУ счел, что декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленная неподача сведений субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, суд пришел к выводу, что к ответственности за умышленную неподачу декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования и сознательно не подают декларации.

После принятия решения, 28 октября судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

В НАПК же считают, что у судей Конституционного суда имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.

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