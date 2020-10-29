Конституционный суд заблокировал результаты местных выборов — НАПК

Конституционный Суд Украины (КСУ) лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) доступа в государственные реестры, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Как сообщает пресс-служба НАПК, теперь без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В агентстве отмечают, что КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, так как назначение кандидатов, избранных на должности, в частности, председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими специальных проверок.

"Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", — заявил глава НАПК Александр Новиков.