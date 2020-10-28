КСУ отменил декларации и ограничил функции НАПК: что это означает

После того, как Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующими Основному закону ряд положений Закона "О предотвращении коррупции", Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что доступ к реестру электронных деклараций будет закрыт. В Центре противодействия коррупции (ЦПК) отмечают: решение КСУ не просто ликвидирует систему декларирования, но и уничтожит значительную часть достижений в сфере борьбы с коррупцией.

Полный текст решения КСУ, принятого накануне, был опубликован 28 октября. Как отмечают аналитики ЦПК, в резолютивной части решения неконституционными признаны следующие положения:

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- положение об открытом доступе к декларациям лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Как отмечают аналитики, это означает, что никто, кроме сотрудников НАПК, не будет иметь доступа к декларациям чиновников;

- все положения относительно контроля деклараций, их полной проверки и мониторинга образа жизни субъектов декларирования, требования относительно предоставления сообщения о существенных изменениях в имущественном положении. Это, в свою очередь, означает, что никто больше не имеет возможности проверять декларации, отмечают в ЦПК;

- положение об ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. И это ставит под сомнения возможность привлечь чиновников к какой-либо ответственности за любые нарушения антикоррупционного законодательства;

- положение относительно полномочий НАПК контролировать и проверять декларации, мониторить образ жизни субъектов декларирования, проверять на наличие конфликта интересов и соблюдение других требований и ограничений антикоррупционного законодательства; положение про права уполномоченных лиц НАПК, которые осуществляли проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Как отмечают аналитики ЦПК, это отменяет все полномочия НАПК относительно контроля деклараций и нивелирует все проверки и решения по их результатам, которые были с начала функционирования системы;

- положение относительно внесения предписаний, направление протоколов об административных нарушениях и обоснованных выводов о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях; Это будет означать, что в отношении чиновников, которые нарушают антикоррупционное законодательство, НАПК не сможет инициировать даже дисциплинарную ответственность, отмечают в ЦПК;

- положение относительно обязанности предоставлять НАПК запрашиваемую информацию. То есть, агентство не сможет ничего проверять и, соответственно, запрашивать дополнительную информацию, отмечают аналитик ЦПК;

- положение о порядке и особенностях урегулирования конфликтов интересов в деятельности президента Украины, народных депутатов, членов Кабинета министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, судей, судей Конституционного суда, глав и заместителей глав областных и районных советов, городских, сельских и поселковых глав, секретарей городских, сельских, поселковых советов, депутатов местных советов. Как отмечают в ЦПК, это нивелирует обязанность по урегулированию конфликта интересов у перечисленных должностных лиц, а, значит, и ликвидирует ответственность за действия в условиях конфликта интересов.

"Исходя из решения, криминализировать ложь в декларациях чиновников больше не удастся, поскольку это якобы является непропорциональным наказанием за совершенное деяние, — отмечают в ЦПК, — То есть даже если Верховная Рада примет закон относительно восстановления уголовного наказания за ложь в декларациях, КСУ гарантированно опять признает его неконституционным, ссылаясь на это свое решение.

После вступления в силу решения КСУ (а это происходит сразу после его обнародования), декларации становятся скрытыми и не подлежат контролю и проверке, а НАПК фактически теряет возможность вести любую эффективную деятельность, отмечают аналитики. Более того, в мотивационной части решения КСУ отсутствует обоснование неконституционности большинства положений, которые теперь утратят силу. Это ставит под сомнение возможность повторно ввести в законодательство Украины подобные нормы и подготовить изменения, которые бы учитывали правовую позицию КСУ, отмечают аналитики.

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Еще одна проблема с принятием этого решения в том, что отмена вышеперечисленных норм нарушает обязательства Украины по программе МВФ, кредитным соглашениям с ЕС и требования в рамках предоставления безвиза Украины и Евросоюза, подчеркивают в ЦПК. С тем, угроза для Украины в перечисленных выше аспектах есть согласны и представители Transparency International Ukraine.

"Решение Конституционного суда спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине, поскольку эти нормы законодательства формировали основы системы борьбы с коррупцией, которая признана одной из угроз национальной безопасности. Кроме потери подотчетности чиновников, тысячи должностных лиц останутся без наказания за ложь в декларации", — отметил исполнительный директор TI Ukraine Андрей Боровик.

Отметим, что решение КСУ является финальным и обжалованию не подлежит. Правда, в Офисе президента уже заявили: президент Владимир Зеленский использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить работу системы электронного декларирования и ответственность за умышленное нарушение правил отчетности.

"Украинские должностные лица и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности", — заявили в ОП.

Отреагировали на решение КСУ и в НАПК. А агентстве заявили, что у судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого был конфликт интересов в процессе принятия этого решения, поскольку ранее НАПК выявило у них признаки недостоверного декларирования.

"Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня (27 октября — Delo.ua) судьи проголосовали за признание этой статьи неконституционной. Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле при таких обстоятельствах", — говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в НАПК, в декларации Сергея Головатого за 2019 год были выявлены недостоверные данные относительно 3,6 млн гривен. В декларации Ирины Завгородней за 2019 года — относительно 754 тысяч гривен, а за 2018 год — относительно 615 тысяч гривен.

В то же время глава агентства Александр Новиков сообщил, что для выполнения решения КСУ НАПК с 19.00 28 октября закрывает доступ к Единому государственному реестру деклараций. Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает проверять их, хранить и публиковать.

Ранее в информационном пространстве уже звучали заявления, что существование безвиза с ЕС и финансовая помощь Украине со стороны западных партнеров могут быть под угрозой. Ситуация обострилась из-за членов комиссии, которых Верховная Рада делегировала выбирать нового руководителя САП. Delo.ua разбиралось в том, насколько серьезной является проблема.