Прощай, безвиз? Как из-за действий Рады украинцы могут остаться без поездок в Евросоюз

Верховная Рада Украины с третьей попытки определила семь кандидатов в конкурсную комиссию, которая выберет нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вместо ушедшего в отставку Назара Холодницкого. Однако, процесс выбора кандидатов не остался незамеченным ни в Украине, ни в ЕС, ни в США. В информационном пространстве прозвучали заявления, что это голосование может поставить под угрозу существование безвиза с ЕС и лишить Украину финансовой помощи со стороны западных партнеров.

Delo.ua рассказывает, что пошло не так и действительно ли украинцы могут остаться без свободных поездок в Евросоюз.

Что произошло?

В четверг, 17 августа, депутат Европарламента (ЕП) Виола фон Крамер сделала громкое заявление: правительство Украины поставило под угрозу функционирование безвизового режима с ЕС и дальнейшую финансовую помощь. Подобные предостережения в адрес Украины звучали и раньше. Их причина — в членах, которых назначила Верховная Рада на конкурсную комиссию для избрания нового главы САП.

"В то время, когда международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины в спешке проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и честности для того, чтобы избрать главу САП. Это так не пройдет. Правительство ставит под угрозу безвиз с ЕС и следующий транш финансовой помощи в размере 1,5 млрд евро", — заявила депутат ЕП.

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

О финансовых рисках для Украины, которые могут возникнуть из-за процедуры, заявил и другой депутат ЕП — Михаель Галер.

"Огромное беспокойство вызывает голосование Верховной Рады за неопытных кандидатов, которым не хватает добропорядочности, в состав конкурсной комиссии для избрания главы САП. Это риск для финансовой поддержки от МВФ и ЕС", — написал он.

Huge concern at VR vote today on inexperienced candidates lacking high integrity for SAPO Head Selection Commission. Risk for financial IMF and EU support — Michael Gahler (@gahler_michael) September 17, 2020

Позднее позицию очертило и посольство США в Украине: в дипведомстве заявили, что Америка и ЕС приняли к сведению решение, принятое Верховной Радой, но работа комиссии должна быть прозрачной, поскольку от этого будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

"Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", — говорится в заявлении.

Подобные стэйтменты от западных партнеров Украины звучали и ранее: страны ЕС и Всемирный банк даже обратились к парламенту с письмом, содержащим предупреждения о возможных последствиях решения относительно состава комиссии, если проводимая ею процедура выбора руководителя САП не будет прозрачной. В частности, западные партнеры Украины настаивали на том, чтобы члены комиссии имели хорошую репутацию и опыт в сфере противодействия коррупции. Об этом же заявляли и послы стран "Большой семерки".

Так при чем тут САП и какие претензии к членам комиссии?

Все просто. Эффективная и прозрачная работа украинских антикоррупционных органов заложена в основу поддержки Украины со стороны западных партнеров. Один из важнейших элементов этой структуры — САП. А репутация и опыт членов комиссии, которые будут выбирать нового руководителя антикоррупционной прокуратуры, определят доверие к конкурсу и его результату, то есть, по сути, и к самому новому главе САП. Особенно по части его политической независимости.

Всего в конкурсную комиссию по избранию главы САП входят 11 членов. Четырех из них назначает совет прокуроров, а семь — Верховная Рада. "Своих" кандидатов парламент смог назначить с третьей попытки. И добиться этого фракции монобольшинства "Слуге народа" удалось не своими силами, а при помощи фракции "Оппозиционной платформы — За життя", депутатских групп "Партия "За майбутне" и "Довира" и восьми внефракционных депутатов. Всего удалось насобирать 239 голосов "за". Фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" голосов поддержку не дали, а депутаты, представляющие их, решение парламента раскритиковали.

Народні депутати #Рада9 призначили сімох представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ▶️https://t.co/02RpVla6eJ pic.twitter.com/xsJMtq0wHP — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 17, 2020

В частности, Рада определила следующих членов:

Елена Бусол, заведующая кафедры специально-правовых дисциплин в Таврийском национальном университете;

Андрей Гуджал, управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ";

Алексей Дрозд, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел;

Катерина Коваль, первый заместитель главы Союза юристов Украины;

Вячеслав Навроцкий, профессор кафедры уголовного права и криминологии Львовского университета внутренних дел, профессор кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета;

Богдан Романюк, профессор кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета;

Евгений Соболь, заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета.

Впрочем, как отмечают аналитики Центра противодействия коррупции (ЦПК), "новыми" в этом списке являются только Бусол и Коваль. Остальные кандидатуры были в списках, которые Рада дважды отклоняла.

"Депутаты проголосовали за кандидатов, предложенных "Слугой народа", "ОПЗЖ", "Довирою" и "За майбутне": все они не соответствуют закону. 5 из 7 кандидатов, за которых отдали голоса члены правоохранительного комитета, раньше были уже провалены в Раде, — заявляют в ЦПК. — У кандидатов, которых одобрил правоохранительный комитет Рады (а потом и сессионный зал — Delo.ua), нет опыта в антикоррупционной сфере, а также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств, общественного авторитета".

Именно сомнительность избранных членов комиссии, как утверждают аналитики ЦПК, нарушает условия безвиза с ЕС и может запустить механизм его приостановки, а то и пересмотра.

"И у ЕС, и у МВФ, и у общественных организаций были огромные вопросы относительно состава конкурсной комиссии САП в 2015 году. Именно поэтому и МВФ, и ЕС после результатов отбора первого руководителя САП вынудили действующую тогда власть Петра Порошенко внести изменения в закон и гарантировать, что люди с безупречной репутацией и антикоррупционным опытом будут выбирать следующего руководителя САП. Соответствующие изменения были приняты. За гарантии, что все будет "иначе" Украина получила безвиз и миллиарды долларов и евро финансовой помощи от ЕС и МВФ. Но на смену Порошенко пришла новая власть Зеленского и сделала все, как делали предшественники", — прокомментировал на своей странице в Facebook решение Рады глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

А что говорит власть?

Говорит, что все под контролем. Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал заявления депутатов ЕП "слухами" и заявил, что среди документов в рамках Ассоциации Украины и ЕС нет упоминания о Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Я вам напоминаю, что у нас есть Ассоциация с ЕС — там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать", — заявил он.

В Офисе президента (ОП) заявили, что приняли к сведению и решение Верховной Рады, и общественную критику его, но подчеркнули: независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины. Для того, чтобы ее обеспечить, предусмотрены и особые процедуры выбора руководителей органов, и гарантии невмешательства в их деятельность со стороны любой другой ветви власти.

При этом, в заявлении представители ОП подчеркнули, что предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий, который прошел конкурсный отбор, тоже не был идеальным руководителем.

"Вынуждены также напомнить, что первого руководителя САП в свое время "поймало" НАБУ, зафиксировав в аудиоформате такую его деятельность и высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом, первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось позднее, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности", — говорится в заявлении ОП.

Судя по всему, речь идет о прослушке в кабинете Холодницкого и следственных действиях в отношении него в 2018 году. Его подозревали в разглашении сведений досудебного расследования, но в итоге дело закрыли из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

Кроме того, в ОП призвали участников общественной дискуссии воздержаться от "чрезмерных эмоций" и "спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах". И подчеркнули, что кто бы не стал новым руководителей САП, его задачей будет повышение эффективности работы в первую очередь в виде "безоговорочных обвинительных судебных приговоров".

Так что, безвиз и правда под угрозой?

Аналитики Центра противодействия коррупции и ряд политиков уверены, что это возможно, пусть и не в скором времени. Как объясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, для западных партнеров главными аспектами в процессе реформирования в Украине были честная, прозрачная судебная система и борьба с коррупцией. И САП ими рассматривался как большое достижение, в силу которого поддержка Украины росла.

Политические эксперты в своих оценках более сдержаны, чем представители антикоррупционных общественных организаций. В частности, по словам политолога Владимира Фесенко, риски есть, особенно с учетом того, что еще до голосования были озвучены предупреждения и критические оценки со стороны ЕС и G7. С другой стороны, критические замечания, которые высказывались антикоррупционными активистами по ряду кандидатур в комиссию, в большинстве случаев были учтены, подчеркивает эксперт.

"Риск есть, но я бы не сказал, что уже все решено. Если в ходе конкурса не будет замечаний по кандидатам, по отбору кандидатов, то они будут минимизированы. Если проявятся какие-то манипуляции и стремление протянуть какие-то одиозные фигуры на посту руководителя САП, то тогда риски существенно усилятся, — отмечает эксперт, — Сейчас пока речь идет о тревожных звоночках, о некоторых рисках. Но оценка ситуации с отбором нового главы САП будет осуществляться по ходу конкурса".

По словам содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаила Пашкова, хоть ЕС и пристально следит за ситуацией с борьбой с коррупцией и соответствующими структурами в Украине, вряд ли такая локальная проблема может привести к настолько радикальной реакции в части безвиза.

"Все же безвиз — очень крупное достижение и, я думаю, вряд ли стоит так сходу на нем спекулировать и ставить его в зависимость, — говорит эксперт, — Некая реакция ЕП действительно последует, но я не думаю, что она будет настолько радикальной и серьезной, чтобы ставить под вопрос существование безвизового режима".

Впрочем, переживая за судьбу безвиза, не стоит забывать и о реакции США. В частности, как отмечает Краев, Америку до сих пор волнует судьба САП, поэтому к ней действительно может быть привязано все финансирование гражданского общества и реформ.

"Я склонен считать, что эти условные угрозы американцев могут иметь под собой основание", — говорит он.

По мнению экспертов, в разрешении возникших вопросов крайне важна полноценная и эффективная коммуникация, объяснение причин и их обсуждение, например, в формате дополнительных консультаций. Иначе рассчитывать на доверие к Украине со стороны партнеров не стоит.

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Ранее Европейский Союз призвал Верховную Раду Украины привести закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в соответствие с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвизового режима и макрофинансовой помощи.

16 сентября Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ. Речь идет о полномочиях президента Украины, в частности, создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.