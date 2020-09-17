Финансы 1 час назад

Украина может получить очередной транш МВФ до конца года

Украина якобы выполнила большинство структурных маяков для его получения

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозирует получение Украиной очередного транша Международного валютного фонда в декабре 2020 года.

Об этом он сказал в эфире "Українського радіо".

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"Есть надежда на то, что наша переговорная команда добьется успеха, и мы получим транш в декабре", — сказал Гетманцев.

При этом он отметил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

Напомним, 21 августа постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении Международного валютного фонда продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by.

Вместе с тем, по его словам, дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда, еще не определена.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Европейского Союза на общую сумму более $3,3 млрд.

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12 июня Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд. Все деньги направлены в госбюджет.

11 июня МВФ обнародовал текст Меморандума с украинским правительством. Некоторые позиции страна уже нарушает.

22 июля новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко вместе с заместителями провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда — председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом.

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