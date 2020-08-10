Финансы 50 минут назад

Украина планирует получить еще более $3 млрд внешних заимствований в 2020 году

От МВФ, Всемирного банка и Евросоюза

Сергей Марченко. Фото: Минфин Сергей Марченко. Фото: Минфин
Сергей Марченко. Фото: Минфин

Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Евросоюза на общую сумму более $3,3 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, ссылаясь на интервью главы Минфина Сергея Марченко изданию Kyiv Post.

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По словам министра, до конца года в правительстве рассчитывают на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, на кредит от МВФ в $1,4 млрд, и на 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС.

Марченко также напомнил об амбициозной цели Минфина — перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов.

Напомним, Украина в этом году уже получила $2,1 млрд от МВФ, 500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.

Как сообщалось, государственный долг Украины за первое полугодие в гривне вырос на 13,6%: на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 млрд евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания — 180 млн евро; Босния и Герцеговина — 250 млн евро; Грузия — 150 млн евро; Иордания — 200 млн евро; Косово — 100 млн евро; Молдова — 100 млн евро; Черногория — 600 млн евро; Республика Северная Македония — 160 млн евро; Тунис — 600 млн евро; Украина — 1,2 млрд евро.

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