Украина получит 1,2 млрд евро помощи от ЕС

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", — написал глава правительства.

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По его словам, этот шаг поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан.

"1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена ​​на преодоление негативных последствий пандемии", — отметил премьер.

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Напомним, 13 марта Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19.

5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 млрд евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания — 180 млн евро; Босния и Герцеговина — 250 млн евро; Грузия — 150 млн евро; Иордания — 200 млн евро; Косово — 100 млн евро; Молдова — 100 млн евро; Черногория — 600 млн евро; Республика Северная Македония — 160 млн евро; Тунис — 600 млн евро; Украина — 1,2 млрд евро.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского Парламента и Европейского Совета.