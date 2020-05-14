Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение выделения Украине 1,2 млрд евро

Вчера, 13 марта, Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19.

Как сообщает "Укринформ", из этой суммы 1,2 млрд евро предназначены для помощи Украине.

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По информации агентства, в голосовании приняли участие 689 депутатов. "За" проголосовали 602, "против" — 80, воздержались при голосовании — 7.

Кроме того, в этот же день депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий (с 2002 года — Delo.ua). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 — проголосовали "за", 10 — "против", 9 — воздержались.

5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 млрд евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания — 180 млн евро; Босния и Герцеговина — 250 млн евро; Грузия — 150 млн евро; Иордания — 200 млн евро; Косово — 100 млн евро; Молдова — 100 млн евро; Черногория — 600 млн евро; Республика Северная Македония — 160 млн евро; Тунис — 600 млн евро; Украина — 1,2 млрд евро.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского Парламента и Европейского Совета.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу.

Напомним, в феврале президент Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что предложенный Европейским советом проект Многолетней финансовой перспективы Европейского Союза на 2021-2027 годы является неудовлетворительным, и Европарламент не сможет поддержать его в таком виде.