Экономика 50 минут назад

Европарламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы

Представленные предложения противоречат заявленным амбициям в трех направлениях

Европарламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы Европарламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы
Фото: kapital.kz

Предложенный Европейским советом проект Многолетней финансовой перспективы Европейского Союза (МФП) на 2021-2027 годы является неудовлетворительным, и Европарламент не сможет поддержать его в таком виде.

Об этом говорится в заявлении президента Европарламента Дэвида Сассоли, обнародованном на сайте ЕП.

"Цифры не отличаются от показателей, предложенных (предыдущим) Финским председательством ЕС, в отношении которых Европарламент подавляющим большинством уже четко выразил свое несогласие", — отметил Сассоли.

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По его словам, представленные предложения противоречат заявленным амбициям в трех направлениях, которые сами страны-члены, а не Европарламент, поставили в центр внимания: климат, цифровое развитие и укрепление геополитических позиций ЕС.

Сассоли подчеркнул, что такие предложения не только создают риски для достижения собственных определенных целей ЕС, но и повышают вероятность отставания от Китая и США.

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Президент Европарламента сообщил, что представленные предложения не являются удовлетворительными для формирования бюджета в соответствии с обязательствами, взятыми на себя евроинститутами.

"Парламент осознает важность своевременного достижения соглашения — мы были готовы к переговорам по нему с ноября 2018 года, но не имеет намерения поддерживать такое соглашение любой ценой", — добавил глава ЕП.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выделит Украине в 2020 году более 500 млн евро.

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