Украинский вопрос сняли с повестки в Европарламенте из-за коронавируса

"Украинскую неделю" в Европейском парламенте, которая была запланирована на 3-5 марта 2020 года, перенесли на неопределенный срок в связи с распространением китайского коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства Украины при ЕС.

"Запланированная на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении.

Известно, что во время "Украинской недели" в Европарламенте планировали провести дискуссии с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных активистов.

Тем временем Европарламент на своем сайте сообщил об отмене целого ряда мероприятий, в частности, слушаний в комитетах, визитов делегаций, личных визитов к членам парламента и сотрудникам, выставок и других событий.

Однако отмечается, что как только ограничения будут отменены, команда представительства Украины при ЕС будет обрабатывать новые возможности для проведения "Украинской недели".

Ранее в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщалось, что 1 марта музей Лувр в Париже прекратил работу на неопределенный срок по требованию 2300 его сотрудников, которые остерегаются заражения вирусом COVID-19 от посетителей.

Напомним, по состоянию на 3 марта 2020 года, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 в мире составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли.