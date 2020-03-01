Эпидемия коронавируса: в Париже закрыли Лувр

Сегодня, 1 марта, музей Лувр в Париже прекратил работу на неопределенный срок по требованию 2,3 тысяч его сотрудников, которые остерегаются заражению вирусом COVID-19 от посетителей.

"Музей Лувр не может открыться сегодня, в воскресенье, 1 марта. Мы приглашаем вас написать на Assistance-billetterie@louvre.fr для возврата стоимости любых входных билетов на сегодня. Мы приносим извинения за любые неудобства и будем держать вас в курсе событий", — говорится на странице музея в Facebook.

По сообщению Assosiated Press, причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2,3 тысяч человек, и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, который приезжают взглянуть на экспонаты со всего мира.

Как рассказал сотрудник музея Андре Сакристин, работники Лувра просили администрацию выдать им маски, но вместо этого получили только средство для дезинфекции рук.

Сакристин добавил, что сотрудники музея обеспокоены тем, что сейчас в Лувре находятся их коллеги из Италии, которые приехали туда забрать работы Леонардо да Винчи.

Стоит отметить, что 2 марта должна состояться встреча между администрацией музея и руководством профсоюза.

Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

За 28 февраля в Китае зарегистрировано 47 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 427 новых заболевших.