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В мире 30 минут назад

Эпидемия коронавируса: Турция заблокировала авиасообщение с тремя странами

Ранее Турция приостановила авиасообщение с Ираном и Китаем

Эпидемия коронавируса: Турция заблокировала авиасообщение с тремя странами Эпидемия коронавируса: Турция заблокировала авиасообщение с тремя странами
Фото: Turkish Airlines

Сегодня, 1 марта, Турция приостанавливает пассажирское авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей из-за вспышки остроинфекционного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает в воскресенье турецкая газета "Сабах" со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу, передает Интерфакс-Украина.

По словам Коджу, также временно закрыты наземные пункты пропуска на границе с Ираком.

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Ранее Турция приостановила авиасообщение с Ираном и Китаем.

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Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

За 28 февраля в Китае зарегистрировано 47 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 427 новых заболевших.

Ранее в Беларуси и Литве зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом.

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