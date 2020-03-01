От коронавируса уже скончались около 3 тысяч человек

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 тысяч 983 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию эпидемии, созданного специалистами Университета Джона Хопкинса

Так, согласно информации, за сутки зафиксировано 1,8 тысячи новых случаев болезни, зафиксировано 2 тысячи 978 смертей.

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Больше всего случаев зарегистрировано в Китайской Народной республике — 79 тысяч 824. Крупные очаги заболевания образовались в Южной Корее (3 тысячи 526 человек), Италии (1 тысяча 128 человек) и Иране (593 человека). Всего вирус зафиксирован в 37 странах.

Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

За 28 февраля в Китае зарегистрировано 47 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 427 новых заболевших.

Ранее в Беларуси и Литве зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом.