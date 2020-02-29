Страхование и финуслуги 50 минут назад

Эпидемия коронавируса: отмена Олимпиады в Токио больно ударит по страховщикам

Страховые компании и организаторы мероприятия могут снизить свои убытки, если решение об отмене будет принято не менее, чем за три месяца до начала Олимпиады

Эпидемия коронавируса: отмена Олимпиады в Токио больно ударит по страховщикам Эпидемия коронавируса: отмена Олимпиады в Токио больно ударит по страховщикам
Фото: РБК

Возможная отмена проведения Олимпийских игр-2020 в Токио из-за распространения коронавируса может отразиться на глобальных страховщиках миллионными расходами, сообщает "Укрстрахование" со ссылкой на Reuters.

По словам директора аналитической компании и страхового брокера Aon Эдриана Томаса, если решение об отмене Олимпийских игр произойдет не менее, чем за три месяца, страховщики и организаторы мероприятия получат возможность снизить свои убытки.

В то же время, если решение будет принято за 2-3 недели до даты начала Олимпиады-2020, то убытки будут максимальными.

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В Allianz Global Corporate & Speciality сообщили, что "большинство держателей полисов крупных мероприятий приобретут покрытие инфекционных заболеваний".

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Это означает, что в случае отмены этого спортивного мероприятия к страховщикам за возмещением убытком обратятся крупные компании, но неизвестно, будет ли такое покрытие включено в стандартную страховку риска отмены мероприятий для средних и мелких компаний — отелей, перевозчиков, туристических фирм.

Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

 

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