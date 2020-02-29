В КНР за сутки от коронавируса умерли 47 человек

За последние сутки в Китае зарегистрировано 47 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 427 новых заболевших.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, с декабря число жертв коронавируса составило 2,835 тысяч человек, зарегистрировано 79,251 тысяч случаев заболевания.

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При этом, в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончались 45 человек, один — в Пекине, один — в провинции Хэнань.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,727 тысяч человек, заболели 66,337 тысяч человек. По состоянию на вечер 28 февраля, 28,9 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц.

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Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 37,4 тысяч человек, состояние более 7,66 тысяч больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 39 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 138 случаев заболевания: в Гонконге — 94 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао — 10, на Тайване — 34 (один случай смерти).

Ранее в Беларуси и Литве зарегистрировали первые случаи заражения китайским коронавирусом.

Также сообщалось, что поставку в Украину быстрых тестов на выявление китайского коронавируса ожидают с 10 марта 2020 года.