Евросоюз выделяет Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС — это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", — отметил глава государства Владимир Зеленский.

На Банковой рассчитывают, что деньги Евросоюза помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины.

"Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей", — отметили в Офисе президента.

Там также добавили, что в целом ЕС выделяет около 3 млрд евро 10 странам-соседям. Следующее после Украины государство, которое получит такую ​​помощь, — Тунис. Ему Евросоюз предоставит 600 млн евро.

Указано, что предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы.

Отмечается, что как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021-го.

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"Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании денег фонда", — подчеркнули в ОП.

Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения. Отдельно ЕС выделил 13 млн евро на гуманитарные нужды на Донбассе.