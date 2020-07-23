Новый глава НБУ провел первую встречу с МВФ

Вчера, 22 июля, новый председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко вместе с заместителями провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда — председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йост Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкован.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", — заявил Шевченко.

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Он также отметил, что, как и для МВФ, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Украиной, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков.

В свою очередь, представители МВФ подчеркнули, что во многом именно взвешенной политике Нацбанка, Украина демонстрирует макроэкономическую стабилизацию в течение последнего пятилетия.

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Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись взглядами относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ. "За" проголосовали 332 народных депутата.

20 июля Шевченко во время его представления президентом Украины заявил, что будет продолжать политику снижения учетной ставки.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни.