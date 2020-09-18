Евросоюз призвал Верховную Раду изменить закон о НАБУ как можно скорее

Европейский Союз призвал Верховную Раду Украины привести закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в соответствие с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвизового режима и макрофинансовой помощи.

Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано украинской службе Deutsche Welle.

"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", — отметил Стано.

"Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы. Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", — добавил он.

Напомним, 16 сентября Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.

Речь идет о полномочиях президента Украины, в частности, создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.

В конце августа КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.

Ранее в Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обращались в Верховную Раду и предупреждали о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что в настоящее время не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС.