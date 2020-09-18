Политика 1 час назад

Евросоюз призвал Верховную Раду изменить закон о НАБУ как можно скорее

В Брюсселе напомнили властям Украины, что независимость НАБУ является условием безвиза и макрофинансовой помощи

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Европейский Союз призвал Верховную Раду Украины привести закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в соответствие с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвизового режима и макрофинансовой помощи.

Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано украинской службе Deutsche Welle.

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"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", — отметил Стано.

"Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы. Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", — добавил он.

Напомним, 16 сентября Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.

Речь идет о полномочиях президента Украины, в частности, создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.

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В конце августа КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.

Ранее в Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обращались в Верховную Раду и предупреждали о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что в настоящее время не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС.

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