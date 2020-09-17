В Европарламенте видят угрозу безвизу из-за проблем с назначением главы САП

В Европейском парламенте заявили об угрозе для безвизового режима Украины с Евросоюзом в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"В то время, как международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро", — написала немецкая евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон в Twitter.

Тем временем на заседании 17 сентября Верховная Рада все же назначила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что в настоящее время не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС.

Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП.

Напомним, 3 сентября парламент не смог назначить своих представителей конкурсной комиссии, которая будет избирать главу САП.

Перед этим ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной Раде и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.