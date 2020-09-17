Политика 1 час назад

В Европарламенте видят угрозу безвизу из-за проблем с назначением главы САП

Под угрозой также дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро

Здание Европарламента в Страсбурге. Фото: Википедия Здание Европарламента в Страсбурге. Фото: Википедия
Здание Европарламента в Страсбурге. Фото: Википедия

В Европейском парламенте заявили об угрозе для безвизового режима Украины с Евросоюзом в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В то время, как международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро", — написала немецкая евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон в Twitter.

Тем временем на заседании 17 сентября Верховная Рада все же назначила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что в настоящее время не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС.

Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП.

Читайте также:
Шмыгаль пообещал изменить законопроект, нарушающий ассоциацию Украины с Евросоюзом

Напомним, 3 сентября парламент не смог назначить своих представителей конкурсной комиссии, которая будет избирать главу САП.

Перед этим ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной Раде и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В МИД не видят каких-либо угроз для безвизового режима Украины с ЕС
В МИД не видят каких-либо угроз для безвизового режима Украины с ЕС
Суд разблокировал назначение Наумова на должность руководителя Ощадбанка
Суд разблокировал назначение Наумова на должность руководителя Ощадбанка
Кипр блокирует решение ЕС о санкциях против Беларуси
Кипр блокирует решение ЕС о санкциях против Беларуси
Загрузка...
Новое видео
12 систем масштабирования бизнеса: как вырасти до 95 филиалов в 20 странах мира — Дмитрий Корчевский, ШАГ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 3600 случаев коронавируса

  3. Убийство Гандзюк: подозреваемый организатор признал свою вину (ВИДЕО)

  4. ГБР выдвинуло свою версию оккупации Крыма и развала украинской армии (ВИДЕО)

  5. Кабмин хочет взыскивать налоговые долги без суда и условий: что думает бизнес и юристы

Загрузка...