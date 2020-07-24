Шмыгаль пообещал изменить законопроект, нарушающий ассоциацию Украины с Евросоюзом

Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, который является ответственным за экономические вопросы, обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем проект закона о госзакупках, принятый в первом чтении.

Об этом он заявил в Брюсселе на совместном брифинге с главой Кабмина, сообщает "Европейская правда".

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Домбровскис подтвердил, что вопрос несоответствия этого проекта с Соглашением с ЕС было одной из тем переговоров.

"Мы поднимали этот вопрос, и я получил заверения премьер-министра что правительство работает над тем, чтобы внести изменения в закон о госзакупках, которые отвечали бы договоренностям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации", — заявил он.

В свою очередь, Шмыгаль подтвердил заявление вице-президента ЕК, подчеркнув, что будет искать компромиссные формулировки в диалоге с ВР.

"Я заверил вице-президента, что позиция правительства заключается в том, чтобы поддерживать национального производителя, не нарушая обязательств, которые есть в Соглашении об ассоциации. Мы однозначно будем стоять на этой позиции", — заявил он.

Шмыгаль добавил, что Кабмин будет вести диалог об этом с Верховной Радой и профильными комитетами, а также проводить консультации о том, как поддержать украинского производителя, не нарушая договоренности с Евросоюзом.

"Для нас очень важно начать диалог по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС в части торговых вопросов. Мы также ожидаем, что в ближайшее время удастся сесть за стол переговоров по вопросу "промышленного безвиза", который должен значительно облегчить доступ украинской продукции на рынки ЕС. Наше правительство также готовит более 60 евроинтеграционных законопроектлв, которые мы будем выносить в зал Верховной Рады", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Ранее глава Кабмина заявил, что Домбровскис подтвердил, что отставка экс-председателя Национального банка Якова Смолия серьезно не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.