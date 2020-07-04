Оставка главы НБУ: Украина продолжит сотрудничество с МВФ — премьер

Отставка председателя Национального банка Якова Смолия серьезно не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.

Кабинет министров продолжит сотрудничество с Международный валютным фондом и Европейским союзом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина".

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Он отметил, что МВФ напряженно отреагировал на отставку главы НБУ.

"МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. В пятницу я общался с вице-президентом Еврокомиссии. Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро", — сообщил премьер.

По его словам, правительство конструктивно работало и продолжит работать с руководством НБУ и изменение главы регулятора не повлияет на стабильность гривни.

"На совместных совещаниях мы разрабатывали экономическую политику по выходу из кризиса. И результатом этой работы стало постепенное снижение учетной ставки НБУ до 6%. Подчеркну, законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты", — заверил Шмыгаль.

Напомним, Совет директоров МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.

Украина уже получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Как известно, Смолий подал в отставку 1 июля, объясняя это политическим давлением.

В ходе внеочередного заседания 3 июля парламент принял решение поддержать отставку главы НБУ.