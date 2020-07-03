Политика и экономика 1 час назад

Верховная Рада уволила главу Нацбанка Якова Смолия

Это решение поддержали 286 парламентариев

Экс-глава НБУ Яков Смолий. Фото: Новое время Экс-глава НБУ Яков Смолий. Фото: Новое время
Экс-глава НБУ Яков Смолий. Фото: Новое время

Верховная Рада Украины поддержала отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Это решение поддержали 286 народных депутатов.

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Ходатайство об увольнении президент Владимир Зеленский внес в парламент 2 июня. Сам Смолий еще раз пожаловался на политическое давление с трибуны и отметил, что от него требовали краткосрочных решений, которые бы навредили Украине.  

Напомним, что Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Он отметил, что на протяжении продолжительного времени "на Национальный банк осуществляется системное политическое давление" и это делает невозможным исполнение им, как председателем, возложенных на него обязанностей руководства деятельностью. Также глава НБУ заявил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток неназванных лиц подорвать институциональные основы работы центробанка.

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Кроме того, 2 июля парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Правда, члены правления Нацбанка призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ выполнять свои функции. Также в НБУ отметили, что уважают решение Смолия и разделяют его предостережения относительно политического давления, и добавили, что продолжат работу. Прокомментировали отставку Смолия и в Офисе президента. Там напомнили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, и пообещали, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.

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В свою очередь послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что отставка Смолия может представлять угрозу надежности реформ.

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