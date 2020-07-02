Парламентский комитет по вопросам финансов поддержал увольнение Смолия с поста главы НБУ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

"За" проголосовали 16 членов комитета, сообщил первый заместитель его главы народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Смолия с должности главы НБУ. 16 "за", — сообщил он.

При этом, он отметил, что на заседании комитета сам Смолий не присутствовал, поэтому депутаты "так и не услышали, кто именно осуществлял системное политическое давление".

Проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июля. По предварительной информации, Верховная Рада рассмотрит его 3 июля.

Напомним, что нынешний председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением. Также он заявил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток неназванных лиц подорвать институциональные основы работы центробанка.

Кандидатом на пост главы НБУ может стать глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Заявление об отставке Смолия вызвало бурю на валютном рынке. На межбанковском валютном рынке торги стартовали динамичным ростом курса доллара по отношению к гривне 27,05/27,20 грн/доллар. С начала торгов, как сообщили Delo.ua в OTP Банке, НБУ уже продал 100 млн долларов, чем немного сбил панику. Тем не менее, спрос на валюту продолжает преобладать.

Пока что в процессе торгов рынок нашел равновесие в диапазоне 27,150/27,195~27,160/27,210 грн/доллар. Но факт того, что президент Украины Зеленский принял эту отставку, может скатить гривну еще больше вниз.

Кроме того, на фоне новостей об отставке нынешнего главы НБУ Украина приняла решение об отмене нового выпуска евробондов на $1,75 млрд.