"Это очень опасная игра для страны" — эксперт об отставке главы Нацбанка Смолия

Еще вчера Украина могла заглядывать в светлое будущее с укрепленной гривней, высоким уровнем доверия инвесторов и финансовой устойчивостью, но сегодня, после скандала вокруг главы Национального банка Украины Якова Смолия, все это осталось "вчера". Об этом в комментарии Delo.ua заявил аналитик инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

"Страна прошла аудит Международного Валютного Фонда, и он поставил галочку о том, что Украина "молодец", благодаря чему инвесторы со всего мира стали смотреть на страну через призму меньших рисков для своих инвестиций. Следом рейтинговое агентство Moody's подняло кредитный рейтинг страны до уровня "В", из-за чего доверие к стране еще более увеличилось, и финансовая устойчивость страны уже перестала ставиться под сомнение. За счет этого, "вчера" можно было заглядывать в светлое будущее и допустить укрепление гривни до 23-24 гривен за доллар, а в лучшем случае даже и до 21 гривни за доллар. Вчера можно было рассчитывать на то, что государственный долг страны больше не будет проблемой и Украина сама на рыночных условиях сможет занимать по 7-8% годовых в национальной валюте. Можно было рассчитывать на падение ставок по кредитованию и надеяться на то, что за счет роста кредитования, как бизнеса, так и ипотеки, экономика сможет ожить и расти. Можно было надеется на то, что вместе с макростабильностью и финансовой устойчивостью некая французская компания, взяв кредит в немецком банке, построит новый завод в Украине, и в страну пойдут не только портфельные, но и прямые инвестиции", — отметил Федоров.

Однако, все это было поставлено под угрозу вчерашними событиями. Как известно, вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию со словами о том, что на протяжении продолжительного времени на Национальный банк осуществляется системное политическое давление со стороны Офиса президента.

"Сегодняшняя ситуация с НБУ и отставка главы Якова Смолия — это очень опасная игра для страны, потому что из-за этого страна может потерять доверие инвесторов, со всеми вытекающими обстоятельствами. Доверие строится годами. Страна в последние годы скрупулёзно добивалась этого доверия, и прошлые дела были успешны в этом направлении. Однако доверие можно потерять очень быстро. Гораздо быстрей, чем его завоевать. А без доверия светлого будущего не будет. Без доверия абсолютно не важно, сколько страна экспортирует в деньгах, сколько украинцы, работающие за рубежом, переводят денег в страну. Без доверия не будет инвестиций, не будет нерезидентов, покупающих ОВГЗ, не будет прямых инвестиций и крепкой гривни тоже не будет. Потому что без доверия все деньги будут голосовать "ногами", — отметил эксперт.