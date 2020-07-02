В Раду внесено постановление об отставке Смолия с должности председателя НБУ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины. Проект № 3772 был получен парламентом 2 июля и направлен на рассмотрение профильного комитета. Инициатором законодательной инициативы указан президент Украины.

По предварительной информации, Верховная Рада может рассмотреть его 3 июля.

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Напомним, что нынешний председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Свое решение он объяснил системным политическим давлением. Также он заявил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток неназванных лиц подорвать институциональные основы работы центробанка.

Кандидатом на пост главы НБУ может стать глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Заявление об отставке Смолия вызвало бурю на валютном рынке. На межбанковском валютном рынке торги стартовали динамичным ростом курса доллара по отношению к гривне 27,05/27,20 грн/доллар. С начала торгов, как сообщили Delo.ua в OTP Банке, НБУ уже продал 100 млн долларов, чем немного сбил панику. Тем не менее, спрос на валюту продолжает преобладать.

Пока что в процессе торгов рынок нашел равновесие в диапазоне 27,150/27,195~27,160/27,210 грн/доллар. Но факт того, что президент Украины Зеленский принял эту отставку, может скатить гривну еще больше вниз.

Кроме того, на фоне новостей об отставке нынешнего главы НБУ Украина приняла решение об отмене нового выпуска евробондов на $1,75 млрд.