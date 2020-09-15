В МИД не видят каких-либо угроз для безвизового режима Украины с ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что сейчас не существует никаких угроз для безвизового режима Украины с Европейским Союзом.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться, как вы сказали, в триединое братство, сестричество. Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорически... Во-вторых, я хочу очень четко заявить: нет никаких угроз для безвиза с ЕС", — заверил Кулеба.

При этом он отдельно подчеркнул, что не слышит от международных партнеров Украины претензий из-за разрушения антикоррупционной инфраструктуры.

"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, я не слышу каких-либо предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру...", — подчеркнул министр.

Глава МИД заверил, что с партнерами происходит "нормальный диалог".

"Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только о борьбе с коррупцией, но и о реформах в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", — добавил Кулеба.

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Напомним, послы стран "Большой семерки" 3 сентября опубликовали заявление, в котором напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов, в частности, Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также оно является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Как известно, 3 сентября Верховная Рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры — не хватило голосов.

Ранее глава Кабмина заявил, что Домбровскис подтвердил, что отставка экс-председателя Национального банка Якова Смолия серьезно не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.