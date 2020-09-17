Как Ермак лишит Украину безвиза и помощи от ЕС, а Зеленского — головы

Как многие слышали, Верховная Рада должна дать в комиссию по выбору нового главы Специальной антикоррупционной прокуратуры 7 человек (из 11).

Естественно за Верховную Раду (а точнее за монобольшинство) людей в комиссию дает Андрей Ермак (глава Офиса президента Украины — Delo.ua), и эти люди — откровенные ручные черти. Естественно, Ермак нагибает фракцию, чтобы проголосовали за его чертей.

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Без нормальной антикоррупционной прокуратуры НАБУ практически бессильно. Сегодня состоялась уже третья попытка Ермака протащить свою комиссию через Верховную Раду.

Прошлая попытка завершилась для Ермака провалом, потому что послы европейских стран и посол Евросоюза Маасикас и открыто, и кулуарно предупредили, что манипуляции при выборе главы САП приведут к НАЧАЛУ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ БЕЗВИЗА.

Депутаты от "Слуги народа" решили, что опасность повиснуть на фонаре страшнее, чем виртуальные угрозы Ермака, и провалили голосование. Ермак сегодня выдвигает ровно ТЕХ ЖЕ ЛЮДЕЙ (5 из 7 совпадают с предыдущим списком). То есть вот именно что наша песня хороша — начинай сначала. Список был проголосован правоохранительным комитетом Рады 15 сентября, и состоит из следующих персон:

Вячеслав Навроцкий ("Слуга народа")

Алексей Дрозд ("Слуга народа")

Евгений Соболь ("Слуга народа")

Андрей Гуджал ("ОПЗЖ")

Богдан Романюк ("Доверие")

Екатерина Коваль ("За будущее")

Елена Бусол ("За будущее")

По итогу сегодня, 17 сентября, Верховная Рада проголосовала за этот список: 239 депутатов — за. Единственный проголосовавший против из "Слуги народа" — депутат Юнаков. Разумков не голосовал.

Позиция Европейского Союза известна: мы столкнемся с началом процедуры импичмента, нас предупредили об этом пусть и весьма дипломатическими словами. Следом за процедурой начнется откат европейского макрофина. А у нас дыра в бюджете размером с Николаев.

Сегодня уже вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен заявила, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом и полуторамиллиардный транш помощи, поскольку правительство продвигает в комиссию для отбора председателя САП кандидатов без опыта. По ее словам, спешка в формировании комиссии может быть вызван тем, что ЕС не уделяет достаточно внимания Украине из-за событий в Беларуси.

"Пока международное сообщество занята Беларусью, украинское правительство спешно продвигает для отбора председателя САП кандидатов, которым не хватает опыта. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшее транш на € 1,5 млрд", — заявила она.

К Ермаку не обращаюсь, бесполезно. Он реализует системный план разрыва отношений с Западом, чтобы потом сказать "ну смотрите нас все бросили, никому кроме парашки мы не нужны". Так что с Ермаком все понятно.

Владимир Александрович Зеленский и кто там вокруг него из тех кто не работает на Россию, обращаюсь к вам. Рейтинг у вас уже как у Януковича перед Майданом. Или даже ниже. Вы собираетесь разрушить сотрудничество с ЕС и безвиз, так же как и Янукович. Ситуация у вас даже хуже, так как отмена безвиза намного более ощутима, чем абстрактная евроассоциация.

У вас дыра в бюджете даже больше, чем у Януковича. Сотрудничество с МВФ при этом фактически свернуто. У вас нет ни криминальной вертикали за спиной, ни верных силовиков. НА ЧТО ВЫ НАДЕЕТЕСЬ? НА ЧТО?

Господ депутатов, особенно из фракции "Слуга Народа" же предупреждаю, что голосование за "комиссию Ермака", автоматически включает вас в проскрипционный список. И плевать на пояснения. Очень удобно будет потом отлавливать. До скорых встреч.