Зеленский срочно созвал закрытое заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Офис президента.

Целью мероприятия называется "определение мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны".

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В свою очередь, перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на своей странице в Facebook, что обеспокоен последними решениями Конституционного суда.

"Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", — написал он.

Напомним, 27 октября КС признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", а также уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

После принятия решения, 28 октября, судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

Национальное агентство по предотвращению коррупции во исполнение решения КС закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников.

При этом в НАПК считают, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству. В самом суде это по сути признали, заявив, что хотели тем самым "защитить судей от давления", но при этом не могли выделить в своем решении лишь категорию судей, а потому отменили соответствующие нормы для всех категорий чиновников.

Кроме того, агентство отмечает, что из-за решения КС новоизбранные главы областных и районных советов не смогут теперь приступить к обязанностям.