Политика 60 минут назад

Глава КС объяснил, почему не хочет идти на допрос в ГБР

Тупицкий опасается, что по итогам допроса ему вручат подозрение по реанимированным делам 2013-2014 годов

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий отмечает, что уже был допрошен по уголовным производствам, в рамках которых вызван на допрос 2 ноября в Государственное бюро расследований. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

"Что мы слышим в СНБО? Задачу начать расследование по решениям КСУ относительно антикоррупционных законов. Что вы думаете? Работа началась сразу — вчера в 11 часов ночи меня ищут два следователя для вручения повестки в качестве свидетеля. Сегодня пришла официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 ночи искать главу КСУ, спрашивать приезжает ли глава суда с охраной или нет, каким подъездом пользуется?" — задался вопросом он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Тупицкого, как только следователи узнали телефон его жены, ей в Whatsapp прислали повестку для него.

Читайте также:
КСУ мог бы поменять конституционный строй в стране, но не пойдет на это — глава суда

"Почему это — я знаю. Потому что меня уже дважды допрашивали по этим делам, это дела 2013-2014 годов, меня допрашивал отдел Горбатюка (управление специальных расследований Генпрокуратуры — Delo.ua), который не подчинялся даже генпрокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы был уже с подозрением. Рябошапка проверял — не было вручено подозрение", — сказал глава КС.

Он дал понять, что не хочет приходить в ГБР в качестве свидетеля, поскольку понимает, что сейчас ему все же могут после допроса изменить процессуальный статус на подозреваемого.

"Не удивляйтесь, если я не появлюсь на допрос. Фактически — обнародовано мое подозрение. Какой же я свидетель?" — заявил Тупицкий.

Напомним, ГБР вечером 29 октября заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Глава Конституционного суда пояснил, почему оформил землю в Крыму по российским законам
Глава Конституционного суда пояснил, почему оформил землю в Крыму по российским законам
"Пришли к согласию": глава КС рассказал об итогах встреч с послами стран "Большой семерки"
"Пришли к согласию": глава КС рассказал об итогах встреч с послами стран "Большой семерки"
Из-за законопроекта Зеленского от Украины могут отделиться целые области — глава КСУ
Из-за законопроекта Зеленского от Украины могут отделиться целые области — глава КСУ
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Из-за законопроекта Зеленского от Украины могут отделиться целые области — глава КСУ

  3. Коррупционная схватка с КСУ: сможет ли ответить Зеленский на сложившуюся ситуацию

  4. ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда Украины

  5. Глава Конституционного суда пояснил, почему оформил землю в Крыму по российским законам

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...