Глава КС объяснил, почему не хочет идти на допрос в ГБР

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий отмечает, что уже был допрошен по уголовным производствам, в рамках которых вызван на допрос 2 ноября в Государственное бюро расследований. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

"Что мы слышим в СНБО? Задачу начать расследование по решениям КСУ относительно антикоррупционных законов. Что вы думаете? Работа началась сразу — вчера в 11 часов ночи меня ищут два следователя для вручения повестки в качестве свидетеля. Сегодня пришла официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 ночи искать главу КСУ, спрашивать приезжает ли глава суда с охраной или нет, каким подъездом пользуется?" — задался вопросом он.

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По словам Тупицкого, как только следователи узнали телефон его жены, ей в Whatsapp прислали повестку для него.

"Почему это — я знаю. Потому что меня уже дважды допрашивали по этим делам, это дела 2013-2014 годов, меня допрашивал отдел Горбатюка (управление специальных расследований Генпрокуратуры — Delo.ua), который не подчинялся даже генпрокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы был уже с подозрением. Рябошапка проверял — не было вручено подозрение", — сказал глава КС.

Он дал понять, что не хочет приходить в ГБР в качестве свидетеля, поскольку понимает, что сейчас ему все же могут после допроса изменить процессуальный статус на подозреваемого.

"Не удивляйтесь, если я не появлюсь на допрос. Фактически — обнародовано мое подозрение. Какой же я свидетель?" — заявил Тупицкий.

Напомним, ГБР вечером 29 октября заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений.