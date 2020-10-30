КСУ мог бы поменять конституционный строй в стране, но не пойдет на это — глава суда

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявляет, что в Конституции заложена возможность смены конституционного строя в стране решением КС, однако на это суд никогда не пойдет. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

По словам председателя суда, это возможно было бы сделать через оценку положений статьи о полномочиях президента, практики рассмотрения которой у КС накопилось уже очень много — как за время каденции Тупицкого, так и до этого.

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"Неоднократно были попытки, чтобы КСУ протрактовал статью 106 Конституции — там за перечнем полномочий есть статья "и другие полномочия". Но в конце стоит — "предусмотренные этой Конституцией". Если это трактовать не буквально, особенно по определенным категориям определенных пунктов, можно одним решением КСУ поменять конституционный строй в стране. Мы на это не пойдем никогда. Это не я лично заявляю, этот вопрос обсуждался — это ответ всего КСУ", — сказал он.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС, что связано с признанием этим органом 27 октября неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

Кроме того, глава государства призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось упомянутое решение КС.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос Тупицкого, заявив, что расследует ряд уголовных производств в отношении него.