Глава Конституционного суда пояснил, почему оформил землю в Крыму по российским законам

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подтвердил информацию относительно переоформления земельного участка в оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил 30 октября в ходе брифинга, передает корреспондент Delo.ua. По словам Тупицкого, журналисты Схем указали в своем материале достоверную информацию.

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"Я думал, что "Схемы" смонтируют материал провокационного характера. Когда я прочитал материал, я сам поблагодарил их за объективность — все правило указано. 126 квадратных метров. Ресятов, который является моим соседом, рассказал, что фактически как таковой сделки не состоялось. Но почему она была необходим? Потому что полученный участок приватизировался еще до аннексии Крыма, а после аннексии на украинские кадастры наложились российские, и возникло смешение границ. Это не только у меня такая проблема. Возникли проблемы в размежевании", — рассказал Тупицкий.

Глава КСУ отметил, что с 2018 года он невъездной на территорию оккупированного Крыма.

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"Потому что я судья по делу о территориальной целостности Украины и на дом, земельный участок введены экономические санкции", — отметил Тупицкий.

При этом, он заявил, что не знает, как юридически оформить договор купли-продажи по украинским законам, поэтому не задекларировал это соглашение.

"Я не знаю, как внести в реестр. Я не признаю Крым российским. Но обстоятельства, которые не от меня зависят, произошли так — если открыть декларацию, там можно увидеть определенные сведения. Вносить то, что ты не признаешь — это самые разные мысли. Были обстоятельства, которые нужно было решить. По законам РФ при таких обстоятельствах дом могут и снести. Тем более, что против меня открыто уголовное дело. Поэтому была принята такая форма. Единственная моя вина, что я не обратился в НАПК, чтобы они объяснили мне, как это сделать", — сообщил глава КСУ.

Тупицкий добавил, что своими действиями он защищал свою собственность.

"Я не знаю правильно или не правильно, что я так поступаю, но я защищал свою собственность. Говорить про мой умысел, не хочу, чтобы это выглядело, будто я оправдываюсь… Но это мой земельный участок, и даже если кто-то говорит о его цене, то в 2018 году вы посмотрите мою декларацию — я получал достаточно, чтобы покрыть эти расходы. Нет смысла, говорить, что это преступление", — резюмировал Тупицкий.

Напомним, по данным журналистов программы "Схемы" (проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший"), Тупицкий еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году владел поместьем и землей под ним в Кореизе, но в 2018 году купил еще один участок площадью 126 квадратных метров возле этого имения у гражданина РФ Владимира Рысятова.