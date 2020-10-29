Зеленский просит правоохранителей разобраться, как принималось решение КСУ по НАПК

Президент Владимир Зеленский обратился в правоохранительные органы с просьбой установить все детали принятия Конституционным судом решения о признании неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников о доходах и имуществе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на созванном 29 октября закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны он отметил необходимость срочной реакции на ситуацию, сложившуюся после принятия указанного решения.

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"Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства", — заявил Зеленский.

По убеждению президента, демонтаж контрольных функций Нацагентства по предотвращению коррупции и отмена статьи 366-1 Уголовного кодекса "никогда не будут восприняты ни украинским обществом, ни европейскими партнерами".

"Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", — подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что из-за решения КС возникла проблема с началом работы глав и секретарей местных советов, избранных на выборах 25 октября, поскольку для этого они должны пройти проверку НАПК. Президент призвал членов СНБО разработать конкретные решения в связи со сложившейся ситуацией.

"Поэтому нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения КС. Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, — система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", — подчеркнул он,

Глава госудапрства также задался вопросами, как вообще такая ситуация могла возникнуть.

"Главные вопросы: почему вообще появилось данное решение Конституционного суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного суда и почему именно?" — сказал он, призвав правоохранителей установить все детали.

Напомним, упомянутое решение КС принял 27 октября. На следующий день судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

НАПК же во исполнение решения КС закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников. При этом в агентстве заявили, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.

В самом суде это по сути признали, заявив, что хотели тем самым "защитить судей от давления", но при этом не могли выделить в своем решении лишь категорию судей, а потому отменили соответствующие нормы для всех категорий чиновников.