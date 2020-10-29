Безвиз — под вопросом? ЕС выразил "глубокую озабоченность" по поводу решения КСУ

Чиновники Европейского Союза обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины (КСУ) о деятельности антикоррупционных органов, что может стать основанием для временного приостановления безвизового режима с ЕС.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого к вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин, передает "Европейская правда".

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (Национальное агентство по противодействию коррупции — Delo.ua), уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", — говорится в письме.

По информации издания, решение о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешней деятельности и Еврокомиссии.

В то же время, европейские чиновники в письме обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы "являются квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины".

В письме также указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых и сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС, и сотрудничество с Международным валютным фондом.

В то же время, как заявил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пресловутое решение Конституционного Суда создает серьезную проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для отношений Украины с партнерами, которые способствовали созданию антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

"Президент Украины, правительство, в частности МИД, решительно и принципиально настроены на преодоление последствий проблемы, созданной этим решением суда. Задача МИД — совместно с нашими партнерами найти оптимальные пути решения этой ситуации и, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине функционировала должным образом. Борьба с коррупцией отвечает украинским интересам и дальнейшему движению Украины к европейской интеграции", — написал Кулеба.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", а также уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, которую посчитал чрезмерным наказанием за такие правонарушения.

КСУ счел, что декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленная неподача сведений субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, суд пришел к выводу, что к ответственности за умышленную неподачу декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования и сознательно не подают декларации.

После принятия решения, 28 октября судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

В НАПК же считают, что у судей Конституционного суда имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.