ГБР завершило расследование выплаты Тупицким зарплаты сотрудникам КСУ

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главного бухгалтера КС, которым вменяют организацию несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Госказначейства.

Как напоминает ГБР в своем сообщении, оно считает действия Тупицкого незаконными в связи с тем, что рассматривает его в качестве отстраненного на тот момент от должности, согласно указу президента Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года.

"Ознакомившись с этим решением, подозреваемый решил самовольно присвоить властные полномочия и продолжить руководить Конституционным судом Украины", — указано в сообщении.

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Отмечается, что Тупицкий дал указание главбуху суда использовать его личный ключ с квалифицированной электронной подписью для подписания бухгалтерских документов в электронной форме от его имени, для чего передал ей защищенный носитель с электронной подписью.

В итоге в период с 29 декабря до 9 февраля бухгалтер осуществила 207 вмешательств в работу упомянутой автоматизированной системы и подписала с использованием цифровой подписи Тупицкого соответствующие бухгалтерские документы.

"Помимо прочего, для создания впечатления у сотрудников суда о продолжении выполнения им обязанностей председателя КСУ незаконно были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судьи, заработной платы сотрудникам секретариата КСУ вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и другие выплаты", — говорится в сообщении.

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Действия подозреваемых квалифицируются по статье 27, части 2 статьи 361 Уголовного кодекса (подстрекательство и пособничество к несанкционированному вмешательству в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подлогу информации). Санкция статьи предусматривает тюремное наказание сроком до шести лет.

"Сегодня Государственная казначейская служба заблокировала квалифицированную электронную подписи бывшего председателя КСУ на основании письма ГБР", — сообщили в бюро.

Сейчас происходит стадия ознакомления подозреваемых с материалами дела, после чего оно будет передано в суд. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним, что подозрение по этому делу Тупицкий получил в середине июля.

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Отметим, что 14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского от 27 марта, которым тот отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и после которого ряд государственных органов стали называть Тупицкого "бывшим председателем КС".

При этом до указа об отмене назначения Тупицкого Зеленский издавал еще два указа о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц — несмотря на то, что такой шаг не согласуется с законодательством по целому ряду аспектов, в том числе в том, что Конституция не дает президенту таких полномочий, а самого понятия отстранения судей КС от должности юридически не существует.

Данное отстранение инициировал тогда Офис генпрокурора, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. Однако сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором. При этом само дело 25 мая уже передали в суд.

Тем временем еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, назначение которого указом Януковича нынешний глава государства также отменил.