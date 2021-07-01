Политика 1 час назад

Тупицкий через суд потребовал от КСУ выплатить ему почти миллион

Истец считает, что выплата ему зарплаты весной и летом 2020 года осуществлялась с нарушением Конституции

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Александр Тупицкий, де-факто отстраненный с должности председателя и судьи Конституционного суда, просит Окружной административный суд Киева обязать КС выплатить ему 0,9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, данный иск судом зарегистрирован. Среди его требований — признать противоправной бездеятельность КС относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КС в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года, и обязать выплатить ее.

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Истец считает, что выплата ему зарплаты в течение указанного периода осуществлялась с нарушением положений Конституции и закона о КС. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

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Напомним, что Тупицкий, фактически лишенный возможности исполнять полномочия председателя КС, на данный момент имеет спорный юридический статус. Ряд государственных органов и других лояльных власти структур в своих сообщениях именуют его "бывшим председателем КС".

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Александра Касминина. Оба судьи обжаловали это решение в Верховном суде. В здание КС  Тупицкого физически не пускают с 19 января. Причем 3 июня председательствующий в КС Сергей Головатый сообщил, что акты о недопуске Тупицкого составляются каждый раз, когда он приходит на работу.

В апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого с Касмининым. Более того, глава Офиса президента Андрей Ермак попросил страны "Большой семерки" предложить своих специалистов по конституционному праву, которые могли бы принять участие в работе комиссии по отбору двух судей КС.

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