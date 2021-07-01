Тупицкий через суд потребовал от КСУ выплатить ему почти миллион

Александр Тупицкий, де-факто отстраненный с должности председателя и судьи Конституционного суда, просит Окружной административный суд Киева обязать КС выплатить ему 0,9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, данный иск судом зарегистрирован. Среди его требований — признать противоправной бездеятельность КС относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КС в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года, и обязать выплатить ее.

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Истец считает, что выплата ему зарплаты в течение указанного периода осуществлялась с нарушением положений Конституции и закона о КС. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним, что Тупицкий, фактически лишенный возможности исполнять полномочия председателя КС, на данный момент имеет спорный юридический статус. Ряд государственных органов и других лояльных власти структур в своих сообщениях именуют его "бывшим председателем КС".

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Александра Касминина. Оба судьи обжаловали это решение в Верховном суде. В здание КС Тупицкого физически не пускают с 19 января. Причем 3 июня председательствующий в КС Сергей Головатый сообщил, что акты о недопуске Тупицкого составляются каждый раз, когда он приходит на работу.

В апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого с Касмининым. Более того, глава Офиса президента Андрей Ермак попросил страны "Большой семерки" предложить своих специалистов по конституционному праву, которые могли бы принять участие в работе комиссии по отбору двух судей КС.