Шесть судей КСУ устроили бунт, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях — СМИ

Шесть судей Конституционного суда 10 июня в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно-значимых дел (о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного), сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным информагентства, указанными судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

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"Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", — сказал собеседник ИФ.

При этом в пресс-службе суда агентству сообщили, что не располагают такой информацией, поскольку такая ситуация могла произойти на закрытой части заседания, и ни подтвердить, ни опровергнуть это пока невозможно.

Напомним, что Тупицкий, фактически лишенный возможности исполнять полномочия председателя КС, на данный момент имеет спорный юридический статус. Ряд государственных органов и других лояльных власти структур в своих сообщениях именуют его "бывшим председателем КС".

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Александра Касминина. Оба судьи обжаловали это решение в Верховном суде.

29 марта Тупицкий как председатель КС распорядился собрать судей 12 апреля для принятия решения по увольнению его самого и Касминина. Однако по факту КС собраться не смог. В частности, в здание суда в очередной раз не пустили самого председателя — такая практика начала осуществляться еще 19 января и продолжается до сих пор. Причем 3 июня председательствующий в КС Сергей Головатый сообщил, что акты о недопуске Тупицкого на работу составляются каждый раз.

До отмены же назначения Тупицкого Зеленский издавал два указа о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный суд пока решения не принимал.

Такое отстранение инициировал Офис генпрокурора, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. Однако сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором. При этом само дело в конце мая уже передали в суд.

Тем временем еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого с Касмининым. Более того, глава Офиса президента Андрей Ермак попросил страны "Большой семерки" предложить своих специалистов по конституционному праву, которые могли бы принять участие в работе комиссии по отбору двух судей КС.