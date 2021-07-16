Тупицкому сообщили о новом подозрении: подписывал платежные документы руками главбуха КСУ

Председателю Конституционного суда Александру Тупицкому, которого часть государственных органов не признает таковым и которого физически не пускают в здание КС, сообщено о подозрении в передаче электронного ключа для подписи платежных документов бухгалтеру КС.

Как заявили в Офисе генерального прокурора, Тупицкому вменяют несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.

"Установлено, что бывший председатель КСУ по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы при подписании электронных бухгалтерских документов", — говорится в сообщении.

В результате этого, как отмечают в ОГП, была искажена информация об истинном подписчике таких документов, причем происходило это, по данным следствия, даже во время отсутствия Тупицкого в Украине.

"Экс-глава суда после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе", — указывают в офисе.

В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределению открытых ассигнований и сметных назначений.

Напомним, что накануне Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского от 27 марта, которым тот отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС. Однако в Офисе президента намерены обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда.

При этом до указа об отмене назначения Тупицкого Зеленский издавал два указа о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный суд пока решения не принимал.

Такое отстранение инициировал Офис генпрокурора, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. Однако сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором. При этом само дело в конце мая уже передали в суд.

Отметим, что в сообщении от 16 июля Офис генпрокурора не указывает, каким именно способом сообщил, как утверждается, о новом подозрении Тупицкому.

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Тем временем еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, назначение которого указом Януковича нынешний глава государства также отменил.

Напомним также, что 10 июня, по информации агентства "Интерфакс-Украина", шесть судей КС устроили бунт, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях как председателя КС. Однако самого его физически не пропускают в здание суда еще с 19 января. Причем 3 июня председательствующий в КС Сергей Головатый сообщил, что акты о недопуске Тупицкого составляются каждый раз, когда он приходит на работу.