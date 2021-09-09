У судьи КС Касминина и нардепа Куницкого нашли миллионные нарушения в декларациях

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам полных проверок деклараций об имуществе и доходах выявило сразу нескольких нарушителей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, таковым агентство посчитало судью Конституционного суда Александра Касминина (данный статус которого, как и председателя КС Александра Тупицкого, не признается частью государственных органов, хотя само НАПК все же называет его судьей).

НАПК в своем отчете о проверке отмечает, что он не указал стоимость квартиры в Киеве площадью 150 квадратных метров, которой владеют его жена и дочь. Указано, что на 2014 год объект оценивался в 2,48 млн грн, и эту сумму Касминину засчитали как сумму нарушения.

Отметим, что сообщение НАПК было опубликовано 9 сентября в 9:48. При этом в 9:30 в Верховном суде должно было начаться рассмотрение иска Касминина к президенту Владимиру Зеленскому, который весной издал указ об отмене его назначения в КС.

Кроме того, нарушителем оказался депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Куницкий, не указавший в декларации информацию о финансовых обязательствах на 303 тысячи израильских шекелей (2,3 млн грн).

В свою очередь депутат Тернопольского областного совета Алла Стечишин, по данным НАПК, не указала информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ее мужу, на сумму 9,4 млн грн.

Помимо этого, нарушение нашли у депутата Бориспольского горсовета Киевской области и директора госпредприятия "Переяслав-Хмельницкий агролесхоз" Александра Цуканова, не указавшего земучасток площадью 990 квадратных метров и финобязательства перед юрлицом на 208 тысяч долларов (более 5 млн грн). Общую сумму недостоверных сведений в его декларации агентство указывает в размере 7,2 млн грн.

Напомним, что 27 марта президент Владимир Зеленский издал указ об отмене указа президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указа от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Касминина.

Однако 14 июля Верховный суд отменил указ Зеленского от 27 марта в части отмены назначения Тупицкого. В Офисе президента анонсировали обжалование этого решения. Решение по Касминину суд пока не принял.

Отметим также, что 6 сентября НАПК сообщило, что глава Государственной регуляторной службы, бывший глава Харьковской областной администрации и экс-нардеп Алексей Кучер соврал в декларации, что у него есть биткоины на 13 млн грн.