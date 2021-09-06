Экс-глава Харьковской ОГА Кучер соврал о владении биткоинами на 13 млн грн — НАПК

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков внес предписание Кабинету министров с требованием провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности главу Государственной регуляторной службы, бывшего главу Харьковской областной администрации и бывшего депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера.

Как говорится в сообщении агентства, оно провело полную проверку декларации чиновника, которую тот подал еще как глава ОГА. В ней Кучер указал, что владеет 13,1 млн грн в биткоинах.

"Криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес, который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Председатель ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты", — сообщили в НАПК.

В то же время, по данным Государственной налоговой службы, общий доход Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет 880,68 тысячи грн.

"Указанная информация свидетельствует о том, что председатель ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса. Такие действия должностного лица свидетельствуют о неуважении к чести государства и противоречат интересам граждан Украины, которые он обязался охранять во время присяги госслужащего", — подчеркнули в агентстве.

Напомним, главой Государственной регуляторной службы Кучер стал в январе, сложив для этого полномочия депутата Харьковского городского совета. До этого с ноября 2019 по 27 ноябрь 2020 года он возглавлял Харьковскую ОГА, а перед этим недолго успел побыть депутатом Рады IX созыва от "Слуги народа".

Отметим также, что ранее НАПК выявило признаки незаконного обогащения в декларации бывшего начальника управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области Леонида Березинского.