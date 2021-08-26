Политика 20 минут назад

НАПК уличило чиновника в незаконном обогащении на 37,5 млн грн

В агентстве обнаружили, что жена экс-главы управления Госаудитслужбы дала кому-то в долг $1,6 млн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки незаконного обогащения в декларации бывшего начальника управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области Леонида Березинского.

Как говорится в сообщении НАПК, при полной проверке электронной декларации чиновника нашли несоответствие доходов и приобретенных активов на сумму 37,5 млн грн.

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В частности, он несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более 7 млн ​​грн. Накопления жены в одной из деклараций указаны не были.

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При этом НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сбережения семьи  почти в 7 раз — 1,6 млн долларов (около 45 млн грн на момент заключения договора).

Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.

Однако в ходе проверки было выявлено заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дал согласие жене на передачу в заем 1,6 млн долларов. В заявлении утверждается, что этот заем был предварительно обсужден и соответствует их общим интересам.

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Также в своих объяснениях Березинский добавил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход ее отца с 1998 по 2019 год составил всего около 4 тысяч грн.

НАПК отмечает, что материалы, собранные им в ходе полной проверки декларации чиновника, уже переданы в Офис генерального прокурора.

Источник фото: Depositphotos

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