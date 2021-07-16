НАПК требует через суд расторгнуть контракт "Нафтогаза" с Витренко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский районный суд Киева с требованием о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и Юрием Витренко, который сейчас возглавляет компанию.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В частности, в НАПК подчеркнули, что до назначения главой "Нафтогаза" Витренко занимал пост руководителя Минэнерго, воздействуя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее НАПК уже направляло предписания об отставке Витренко в Кабинет министров и наблюдательный совет компании.

Указано, что НАПК отправляло письмо председательнице набсовета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд. Необходимость в этом письме возникла после заявления наблюдательного совета о якобы отсутствии у него прав на расторжение контракта с главой правления.

При этом в агентстве добавили, что ранее представители правительства и руководитель НАК подчеркивали необходимость представления НАПК такого иска.

Напомним, 15 июня 2021 года в НАПК заявили о нарушении закона при назначении Юрия Витренко на должность руководителя НАК. Нацагентство требует отменить соответствующее решение и разорвать контракт с Витренко, поскольку до назначения он работал исполняющим обязанности главы Минэнерго, а закон запрещает лицу, которое принимало решения в отношении предприятия, управлять им в течение года после увольнения.

Известно, что НАПК направило предписания такого содержания сначала Кабмину, а 1 июля — набсовету "Нафтогаза".

Вскоре председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко с должности главы госкомпании после предписания НАПК. В то же время юридический департамент НАК считает предписание необоснованным.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подал в суд на НАПК. 18 июня Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК для главы правительства.