Политика и экономика 1 час назад

Суд остановил предписание НАПК набсовету "Нафтогаза" расторгнуть контракт с Витренко

Это уже второе предписание, действие которого останавливает ОАСК

Юрий Витренко. Фото: Нафтогаз Юрий Витренко. Фото: Нафтогаз
Юрий Витренко. Фото: Нафтогаз

Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции от 1 июля в адрес наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с председателем ее правления Юрием Витренко.

Как говорится в сообщении "Нафтогаза", такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Витренко об отмене предписания.

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"Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, имеющимися в распоряжении "Нафтогаза" и свидетельствующими, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона", — отмечается в нем.

НАК подчеркивает, что случае обнаружения нарушений, на которые ссылается антикоррупционное агентство, для прекращения трудового договора с главой правления компании оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание набсовету "или любому другому адресату".

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Напомним, что именно эту позицию, реагируя на информацию об упомянутом предписании, выразил еще 1 июля сам Витренко. По его мнению, НАПК в данной ситуации "играет в политику".

Само агентство сообщило, что направило Споттисвуд предписание с требованием расторгнуть трудовой договор с Витренко как противоречащий закону о предотвращении коррупции.

До того, 14 июня НАПК предписало Кабинету министров отменить его постановление №370 от 28 апреля в части, касающейся назначения Витренко главой правления "Нафтогаза" и подписания контракта с ним.

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16 июня глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко. По ее словам, тот отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период и не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.

По словам главы набсовета, премьер-министр Денис Шмыгаль обязался принять окончательное решение по этому вопросу в течение 10 рабочих дней с 15 июня. Однако 18 июня все тот же Окружной админсуд Киева остановил действие предписания НАПК.

Напомним также, что президент Владимир Зеленский инициировал ликвидацию ОАСК и создание вместо него аналогичного суда под похожим названием, причем такой шаг поддержали страны "Большой семерки". Соответствующий законопроект Верховная Рада, однако, пока не рассматривала.

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