Суд остановил предписание НАПК набсовету "Нафтогаза" расторгнуть контракт с Витренко

Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции от 1 июля в адрес наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с председателем ее правления Юрием Витренко.

Как говорится в сообщении "Нафтогаза", такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Витренко об отмене предписания.

"Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, имеющимися в распоряжении "Нафтогаза" и свидетельствующими, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона", — отмечается в нем.

НАК подчеркивает, что случае обнаружения нарушений, на которые ссылается антикоррупционное агентство, для прекращения трудового договора с главой правления компании оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание набсовету "или любому другому адресату".

Напомним, что именно эту позицию, реагируя на информацию об упомянутом предписании, выразил еще 1 июля сам Витренко. По его мнению, НАПК в данной ситуации "играет в политику".

Само агентство сообщило, что направило Споттисвуд предписание с требованием расторгнуть трудовой договор с Витренко как противоречащий закону о предотвращении коррупции.

До того, 14 июня НАПК предписало Кабинету министров отменить его постановление №370 от 28 апреля в части, касающейся назначения Витренко главой правления "Нафтогаза" и подписания контракта с ним.