НАПК предписало главе набсовета "Нафтогаза" расторгнуть контракт с Витренко

Национальное агентство по предотвращению коррупции 1 июля направило председателю наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием расторгнуть контракт с председателем правления НАК Юрием Витренко как незаконный на основании части 2 статьи 26 закона о предотвращении коррупции.

Как говорится в сообщении антикоррупционного ведомства, предписание было составлен после его ознакомления с объяснениями, предоставленными Кабинетом министров Украины Окружному административному суду Киева. В объяснениях правительство указало, что для прекращения контракта необходимо решение набсовета.

Напомним, что 14 июня НАПК по итогам мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявило нарушения в деятельности Витренко и предписало Кабмину отменить соответствующее постановление №370 от 28 апреля в части, касающейся назначения Витренко главой правления "Нафтогаза" и подписания контракта с ним.

В агентстве констатируют, что закон о предотвращении коррупции предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

В НАПК констатировали, что работая в Минэнергетики, бывший замминистра Витренко "системно участвовал в подготовке решений" относительно деятельности "Нафтогаза", а следовательно, его назначение на должность председателя правления НАК нарушает закон.

После этого сама Споттисвуд 16 июня инициировала отстранение Витренко. По ее словам, тот отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период и не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.

По словам главы набсовета, премьер-министр Денис Шмыгаль обязался принять окончательное решение по этому вопросу в течение 10 рабочих дней с 15 июня. Однако 18 июня упомянутый Окружной админсуд Киева остановил действие предписания НАПК.