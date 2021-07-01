Политика и экономика 20 минут назад

НАПК предписало главе набсовета "Нафтогаза" расторгнуть контракт с Витренко

Ранее сама Споттисвуд инициировала отстранение Витренко, который отказался добровольно прекратить работу

Юрий Витренко. Фото: форум "Украина 30" Юрий Витренко. Фото: форум "Украина 30"
Юрий Витренко. Фото: форум "Украина 30"

Национальное агентство по предотвращению коррупции 1 июля направило председателю наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием расторгнуть контракт с председателем правления НАК Юрием Витренко как незаконный на основании части 2 статьи 26 закона о предотвращении коррупции.

Как говорится в сообщении антикоррупционного ведомства, предписание было составлен после его ознакомления с объяснениями, предоставленными Кабинетом министров Украины Окружному административному суду Киева. В объяснениях правительство указало, что для прекращения контракта необходимо решение набсовета.

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Напомним, что 14 июня НАПК по итогам мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявило нарушения в деятельности Витренко и предписало Кабмину отменить соответствующее постановление №370 от 28 апреля в части, касающейся назначения Витренко главой правления "Нафтогаза" и подписания контракта с ним.

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В агентстве констатируют, что закон о предотвращении коррупции предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

В НАПК констатировали, что работая в Минэнергетики, бывший замминистра Витренко "системно участвовал в подготовке решений" относительно деятельности "Нафтогаза", а следовательно, его назначение на должность председателя правления НАК нарушает закон.

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После этого сама Споттисвуд 16 июня инициировала отстранение Витренко. По ее словам, тот отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период и не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.

По словам главы набсовета, премьер-министр Денис Шмыгаль обязался принять окончательное решение по этому вопросу в течение 10 рабочих дней с 15 июня. Однако 18 июня упомянутый Окружной админсуд Киева остановил действие предписания НАПК.

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