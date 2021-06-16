Глава набсовета "Нафтогаза Украины" инициировала увольнение Витренко

Из-за предписания главы Национального агентства по противодействию коррупцию Александра Новикова о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко, глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко.

Об этом со ссылкой на текст заявления Споттисвуд передает "Интерфакс-Украина".

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", — говорится в документе.

По словам главы набсовета, после обнародования НАПК предписания Кабинету министров отменить решение о назначении главой Витренко, она обсудила сложившуюся ситуацию с акционером компании — КМУ, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой. По словам Споттисвуд, глава правительства обязался принять окончательное решение в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года.

Она также отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период и не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.

"Наблюдательный совет приветствует немедленные шаги премьер-министра Украины и КМУ относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса", — резюмирует глава набсовета.

Напомним, что 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики. Позже стало известно, что НАПК начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко. Во вторник, 15 июня, глава НАПК Новиков направил в Кабмин предписание о необходимости расторжения контракта с Витренко.

В документе отмечается, что с целью предотвращения коррупции пункт 1 часть 1 статьи 26 закона "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.