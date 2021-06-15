Витренко назначили главой "Нафтогаза" незаконно, контракт с ним должен быть отменен — НАПК

Распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Об этом говорится в предписании главы Национального агентства по предупреждению коррупции Александра Новикова.

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В документе отмечается, что с целью предотвращения коррупции пункт 1 часть 1 статьи 26 закона "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

"Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией (часть 2 статьи 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции")", — говорится в сообщении.

Указано, что НАПК провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается, по результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона.

"Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (исполняющего обязанности министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", — заметили в Нацагентстве.

В частности, 12 января 2021 года за подписью исполняющего обязанности министра энергетики в Минэкономики было направлено письмо по распоряжению Кабмина №50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающими передачу в сферу управления Минэнерго пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины".

Также 4 марта за подписью Витренко было направлено письмо в Минэкономики, которым даны предложения к проекту решения правительства по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа.

А уже 27 апреля Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабмина №370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и набсовета "Нафтогаза" неудовлетворительной.

Как отмечается, указанные предложения учтены в распоряжении №370-р — работа набсовета и правления общества в 2020 году была признана неудовлетворительной, прекращены досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Юрий Витренко назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

"В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года", — подчеркнули в НАПК.

Учитывая изложенное, 14 июня председатель НАПК Александр Новиков внес в Кабинет министров предписание об устранении нарушений статьи 26 закона "О предотвращении коррупции".

В этом предписании требуется:

- отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт;

- решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

"Цель НАПК — обеспечить добродетель во всех властных структурах. Отрасль энергетики — одна из ключевых для развития Украины, и она не должна оставаться вне исполнения закона "О предотвращении коррупции", — заявил Новиков.

Ранее стало известно, что Национальное агентство по предупреждению коррупции начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко.

Напомним, что 28 апреля Кабинет министров признал работу "Нафтогаза" неудовлетворительной и уволил его набсовет, после чего самолично решил уволить Коболева, а затем восстановить членов набсовета, но уже с 30 апреля.

Тем не менее, 1 мая набсовет после такого подал в отставку.

На место Коболева был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", конфликтующий уже более года с Коболевым, а в последние месяцы занимавший должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева.

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В ответ Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, как был уволен Коболев, и заявили, что надеются, что власти Украины одумаются и "подтвердят приверженность реформам".

США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.

Сам "Нафтогаз" ранее заявил, что это решение является "надругательством над принципами корпоративного управления".

Решение об увольнении Коболева правительство мотивировало получением "Нафтогазом" в 2020 году убытка в 19 млрд грн вместо запланированной прибыли в 11,5 млрд грн. Сам же Коболев обвинил в срыве финплана "Нафтогаза" газсбыты, которые "перестали рассчитываться в принципе".