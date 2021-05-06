Смену главы "Нафтогаза" чиновникам рекомендуют обосновывать плохими финрезультами — СМИ

Издание "Зеркало Недели" заявляет, что в ее распоряжении оказался правительственный "темник" по ситуации с назначением Юрия Витренко и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и обнародовало его. Согласно обнародованному документу, главной причиной, по которой с этой должности был уволен Андрей Коболев, чиновникам и другим членам провластной команде рекомендуется обосновывать плохим финрезультатом "Нафтогаза" по итогам 2020 года.

"Основной упор в большинстве готовых ответов делается на плохие финансовые результаты компании, и провал программы наращивания собственной добычи газа, которой кстати в свое время в НАК занимался сам Витренко, также без результатов", — сообщает "Зеркало Недели".

Авторы также обвиняют составителей темника в "откровенных манипуляциях и лжи".

"В частности, в ответ на вопрос, не был ли Витренко назначен с нарушением антикоррупционного законодательства, учитывая, что закон запрещает назначение руководителями госкомпаний тех должностных лиц, которые ранее в исполнительной власти осуществляли надзор за этими госкомпаниями, советуют настаивать на том, что Министерство энергетики никакого надзора за работой "Нафтогаза" не осуществляет", — говорится в материале.

Цитируя "темник", издание приводит следующие аргументы в пользу назначения Витренко на должность: "в соответствии с законом и ради интересов общества", буквально "Если в данном случае интересы общества расходятся с интересами отдельных менеджеров, отдельных экспертов или со взглядами друзей Украины за рубежом, то должны еще раз и еще раз объяснять, в чем конкретно заключаются интересы общества".

Вопросам об отношениях друзей Украины за рубежом отдельно посвящено несколько частей "темника", говорится в статье. Основные посылы из них:

"Западных политиков или дипломатов и не должно интересовать то, что интересует нашу власть и общество";

"Важно корректно оценивать заявления, которые сейчас звучат. Что защищают на Западе? Не фамилии, а принципы — корпоративное управление. Мы поддерживаем корпоративное управление, мы уже третий год защищаем от нападок с разных сторон наблюдательные советы в государственных компаниях";

"Надо отдать Андрею Коболеву должное. Вместе с командой в Нафтогазе с 2014 году он сделал многое. Но — вместе с командой. В какой был в том числе и Юрий Витренко на одной из лидирующих позиций".

При этом "обжалования в судах поставит Коболева в один ряд с такими деятелями, как экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров или какие-либо недобросовестные прокуроры, которых поувольняли из системы, а они пытаются восстановиться через суды".

Согласно обнародованному документу, в ответ на вопрос, почему же тогда не сменить руководство "Укрзализныци", где финансовая ситуация значительно хуже, предлагают следующий тезис: "ситуация в УЗ особая и связана она, прежде всего, с тем, что до сих пор существует несправедливость в том, что не все, кто пользуется услугами компании, платит за это справедливую цену". Как в системе газоснабжения во времена существования различных цен для бизнеса и домохозяйств ситуация принципиально отличалась.