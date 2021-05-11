Политика 1 час назад

Шмыгаль: "Мы не обязаны убеждать партнеров в законности увольнения Коболева"

По словам премьера, это решение не нарушает принципы корпоративной реформы и не повлияет на отношения с кредиторами Украины

Фото: РБК-Украина Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что уверен в юридической чистоте решения Кабинета министров об увольнении 28 апреля председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, несмотря на недовольство способом принятия этого решения со стороны международных партнеров Украины. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы не обязаны убеждать наших партнеров в законности наших решений. Если у кого-то есть сомнения в законности, для этого есть суд. Конечно, мы понимаем, что действуем в рамках законов. Поэтому юридическая чистота ни у меня, ни у тех, кто принимал решение, кто за него голосовал, не вызывает сомнений", — заявил премьер.

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Шмыгаль также выразил убеждение, что этот вопрос не будет иметь последствий для для переговоров с кредиторами Украины.

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"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", — отметил он.

По словам главы правительства, в отношении реализации реформ в Украине ее партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия и системы антикоррупционных органов.

"Я думаю, что где-то третий-четвертый приоритет — это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами. И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", — подчеркнул он.

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Напомним, что 28 апреля Кабмин признал работу "Нафтогаза" неудовлетворительной и уволил его набсовет, после чего самолично решил уволить Коболева, а затем восстановить членов набсовета, но уже с 30 апреля. Тем не менее, 1 мая набсовет подал в отставку.

На место Коболева был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", конфликтующий уже более года с Коболевым, а в последние месяцы занимавший должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля именно Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева.

В ответ Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, как был уволен Коболев, и заявили, что надеются, что власти Украины одумаются и "подтвердят приверженность реформам".

США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению. Сам "Нафтогаз" ранее заявил, что это решение является "надругательством над принципами корпоративного управления".

Решение об увольнении Коболева правительство мотивировало получением "Нафтогазом" в 2020 году убытка в 19 млрд грн вместо запланированной прибыли в 11,5 млрд грн. Сам же Коболев обвинил в срыве финплана "Нафтогаза" газсбыты, которые "перестали рассчитываться в принципе".

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